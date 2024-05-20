Marca: Клубный сезон для Лунина завершен - в двух оставшихся матчах сыграет Куртуа
Тибо набрал форму после травмы
realmadrid.com
Авторитетное испанское издание Marca пишет о том, что клубный сезон для украинского голкипера "
По данным издания, в двух последних поединках сезона будет играть Тибо Куртуа. Именно бельгиец выйдет ос стартовых минут в матче заключительного тур чемпионата Испании против "Бетиса", а затем сыграет с "Боруссией" Дортмунд в финале Лиги чемпионов.
Как пишет издание, у тренерского штаба "Реала" нет претензий к Лунину, однако предпочтение в финале ЛЧ все равно будет отдано Куртуа, который уже набрал форму и в трех встречах Ла Лиги не пропустил ни одного гола.
В Реале считают, что Тибо заслужил провести последние две игры, однако позиции Лунина не изменились, а клуб продолжает работу над продлением контракта украинца.
Сам Лунин после финала ЛЧ отправится в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2024.
Популярное сейчас
- Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля
- Сегодня сборная Украины U-17 начнет выступления на Евро-2024
- Лунин пропустил 4 гола от Серлота. Норвежец опередил Довбика в гонке лучших бомбардиров
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО