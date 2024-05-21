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Забарный претендует на попадание в символическую команду сезона АПЛ

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Голосуем за украинца

Забарный претендует на попадание в символическую команду сезона АПЛ

premierleague.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-Лига объявил о старте голосования для определения символической команды сезона 2023/24.

На одну из двух позиций центральных защитников команды претендует и 21-летний украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный.

Также в зону центральных защитников претендуют попасть: Йоаким Андерсен ("Кристал Пэлас"), Джерред Брентвейт, Джеймс Тарковски (оба – "Эвертон"), Габриэл Магальяес, Уильям Салиба (оба – "Арсенал"), Мурило ("Ноттингем Форест"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Микки ван де Вен ("Тоттенхэм") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Голосование продлится до 27 мая. Проголосовать за украинского футболиста (и не только) можно здесь.

Отметим, что в минувшем сезоне АПЛ Забарный в составе "Борнмута" провел 37 матчей, в которых забил 1 гол.

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Борнмут Илья Забарный
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