Зинченко: Полностью понимаю, что это был далеко не лучший мой сезон

Защитник " Арсенала " Александр Зинченко подвел итоги клубного сезона 2023/24.

"Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, "канониры".

Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.

Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и сомневающимся, что вернусь гораздо сильнее.

Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч", – написал Зинченко в Инстаграме.