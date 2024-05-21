Зинченко: Полностью понимаю, что это был далеко не лучший мой сезон
Алекс обещает вернуться сильнее
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "
"Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, "канониры".
Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.
Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и сомневающимся, что вернусь гораздо сильнее.
Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч", – написал Зинченко в Инстаграме.
Напомним, что в текущем сезоне в составе "канониров" Зинченко провел 35 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Команда, в свою очередь, снова осталась без трофеев.
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