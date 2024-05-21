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Зинченко: Полностью понимаю, что это был далеко не лучший мой сезон

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Зинченко: Полностью понимаю, что это был далеко не лучший мой сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко подвел итоги клубного сезона 2023/24.

"Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, "канониры".

Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.

Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и сомневающимся, что вернусь гораздо сильнее.

Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч", – написал Зинченко в Инстаграме.

Напомним, что в текущем сезоне в составе "канониров" Зинченко провел 35 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Команда, в свою очередь, снова осталась без трофеев.

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Комментарии
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филанкрот (donetsk)
21.05.2024 в 20:31
хай удосконалюється
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Комментарии 2
филанкрот (donetsk)
21.05.2024 в 20:31
хай удосконалюється
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alex.belogubko (одесса)
21.05.2024 в 19:42
тебе надо искать кто тебя возьмёт и прикрой свой рот
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