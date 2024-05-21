Marca: Атлетико интересуется двумя лучшими бомбардирами Ла Лиги - Серлотом и Довбиком
Правильный выбор матрасников
marca.com
Мадридский "Атлетико" рассматривает возможность подписания двух лучиш бомбардиров текущего сезона Ла Лиги - Артема Довбика из "
Источник пишет о том, что два нападающих матрасников, Мемфис Депай и Альваро Мората летом покинут клуб и "Атлетико" ищет им замену.
При этом, мадридский клуб хочет подписать игроков с Ла Лиги ради быстрой адаптации.
"Атлетико" уже давно следит за Сорлотом, однако заинтересовалось им именно сейчас, потому что он проводит самый результативный сезон в карьере. Довбик рассматривается как игрок-открытие чемпионата.
28-летний Сорлот в 40 матчах за "Вильярреал" забил 26 голов и отдал 6 ассистов.
26-летний Довбик в 40 матчах за "Жирону" забил 22 гола и отдал 9 результативных передач.
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