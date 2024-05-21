Marca: Атлетико интересуется двумя лучшими бомбардирами Ла Лиги - Серлотом и Довбиком

Мадридский "Атлетико" рассматривает возможность подписания двух лучиш бомбардиров текущего сезона Ла Лиги - Артема Довбика из " Жироны " и Александра Сорлота из "Вильярреала". Об этом пишет авторитетное испанское издание Marca.

Источник пишет о том, что два нападающих матрасников, Мемфис Депай и Альваро Мората летом покинут клуб и "Атлетико" ищет им замену.

При этом, мадридский клуб хочет подписать игроков с Ла Лиги ради быстрой адаптации.

"Атлетико" уже давно следит за Сорлотом, однако заинтересовалось им именно сейчас, потому что он проводит самый результативный сезон в карьере. Довбик рассматривается как игрок-открытие чемпионата.

28-летний Сорлот в 40 матчах за "Вильярреал" забил 26 голов и отдал 6 ассистов.

26-летний Довбик в 40 матчах за "Жирону" забил 22 гола и отдал 9 результативных передач.