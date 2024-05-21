Михаил Мудрик отреагировал на уход Маурисио Почеттино
Спасибо вам за все (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Михаил Мудрик в инстаграм-сториз попрощался с главным тренером команды Маурисио Почеттино.
Футболист выложил фото с аргентинским специалистом и подписал его: "Спасибо вам за все".
Напомним, что
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