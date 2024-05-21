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Михаил Мудрик отреагировал на уход Маурисио Почеттино

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Обновлено

Спасибо вам за все (с)

Михаил Мудрик отреагировал на уход Маурисио Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик в инстаграм-сториз попрощался с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Футболист выложил фото с аргентинским специалистом и подписал его: "Спасибо вам за все".

Михаил Мудрик отреагировал на уход Маурисио Почеттино - изображение 1


Напомним, что "Челси" недавно объявили об уходе Маурисио Почеттино.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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