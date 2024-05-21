Лунин: Очень печальный день для всего футбольного мира

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отреагировал на решение своего одноклубника Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.

"Очень печальный день для всего футбольного мира. Тони - легенда, гений и пример как личность! Мы будем очень по тебе скучать. Мы тебя любим, Тони Кроос!", - написал Лунин в Инстаграм.

Напомним, Кроос пополнил состав "Реала" в 2014 году. За этот период Тони принял участие в 463 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 98 результативных передач.

Ранее футболист также выступал за мюнхенскую "Баварию" и леверкузенский "Байер".

Кроос - пятикратный обладатель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион Испании, трехкратным чемпион Германии и чемпион мира 2014 года.