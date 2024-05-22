Ракув Кочергина получил нового-старого тренера, которым интересовались Динамо и Шахтер

"Ракув" на своем сайте объявил, что с нового сезона главным тренером команды будет Марек Папшун. Контракт рассчитан на два года.

49-летний Папшун по сути вернулся в клуб из Ченстоховы. Он тренировал "красно-синих" с 2016 по 2023 годы. В прошлом сезоне он привел команду к титулу чемпиона Польши.

Осенью, по данным СМИ, Папшун был в сфере интересов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

На данный момент наставником "Ракува" является Давид Шварга, но ранее уже было объявлено, что сотрудничество с ним будет прекращено по окончании этого сезона.

Также добавим, что цвета "Ракува" защищает украинский хавбек Владислав Кочергин.