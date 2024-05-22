  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ПАОК хочет сохранить в команде арендованного у Динамо Кендзеру
В тренде

ПАОК хочет сохранить в команде арендованного у Динамо Кендзеру

Наши за границей

Тренер команды заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком

ПАОК хочет сохранить в команде арендованного у Динамо Кендзеру

Фото: Legia.com/ Автор - Mateusz Kostrzewa

Новина українською

"ПАОК" хочет сохранить в команде защитника Томаша Кендзера, который выступает за клуб на правах аренды с киевского "Динамо". Об этом сообщает издание Monobala.

По данным источника, в продолжении сотрудничества с 29-летним игроком заинтересован главный тренер команды Разван Луческу.

Контракт Кендзеры с "Динамо" истекает летом 2024 года и "ПАОК" сможет подписать футболиста свободным агентом.

Отмечается, что в сезоне 2023/24 польский футболист зарабатывал 550 тысяч евро по арендному соглашению с греческим клубом, хотя в "Динамо" его зарплата была 850 тысяч.

Кендзера хочет получить от "ПАОК" в следующем сезоне сумму, близкую к 1 миллиону евро в год.

По теме
yellow-arrow
Ракув Кочергина получил нового-старого тренера, которым интересовались Динамо и Шахтер
yellow-arrow
Лунин: Очень печальный день для всего футбольного мира
yellow-arrow
Михаил Мудрик отреагировал на уход Маурисио Почеттино
Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Monobala
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости