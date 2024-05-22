ПАОК хочет сохранить в команде арендованного у Динамо Кендзеру

"ПАОК" хочет сохранить в команде защитника Томаша Кендзера, который выступает за клуб на правах аренды с киевского "Динамо". Об этом сообщает издание Monobala.

По данным источника, в продолжении сотрудничества с 29-летним игроком заинтересован главный тренер команды Разван Луческу.

Контракт Кендзеры с "Динамо" истекает летом 2024 года и "ПАОК" сможет подписать футболиста свободным агентом.

Отмечается, что в сезоне 2023/24 польский футболист зарабатывал 550 тысяч евро по арендному соглашению с греческим клубом, хотя в "Динамо" его зарплата была 850 тысяч.

Кендзера хочет получить от "ПАОК" в следующем сезоне сумму, близкую к 1 миллиону евро в год.