ПАОК хочет сохранить в команде арендованного у Динамо Кендзеру
Тренер команды заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком
Фото: Legia.com/ Автор - Mateusz Kostrzewa
"ПАОК" хочет сохранить в команде защитника Томаша Кендзера, который выступает за клуб на правах аренды с киевского "Динамо". Об этом сообщает издание Monobala.
По данным источника, в продолжении сотрудничества с 29-летним игроком заинтересован главный тренер команды Разван Луческу.
Контракт Кендзеры с "Динамо" истекает летом 2024 года и "ПАОК" сможет подписать футболиста свободным агентом.
Отмечается, что в сезоне 2023/24 польский футболист зарабатывал 550 тысяч евро по арендному соглашению с греческим клубом, хотя в "Динамо" его зарплата была 850 тысяч.
Кендзера хочет получить от "ПАОК" в следующем сезоне сумму, близкую к 1 миллиону евро в год.
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