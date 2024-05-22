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Яремчук может оказаться в чемпионате Турции

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Европейский клуб хочет подписать игрока как можно скорее

Яремчук может оказаться в чемпионате Турции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук может продолжить карьеру в Турции.

Украинец близок к переходу в "Трабзонспор", сообщает Fanatik. Турецкий клуб хочет заключить сделку как можно скорее, чтобы команда могла начать новый сезон с усиленной позицией нападающего.

Этот сезон Роман провел в аренде в "Валенсии", но покинет клуб летом, так как у испанцев нет денег на покупку игрока. На его счету 4 гола в 29 матчах за "летучих мышей".

"Трабзонспор" за тур до завершения сезона занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Алина Ерофеева
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