Яремчук может оказаться в чемпионате Турции
Европейский клуб хочет подписать игрока как можно скорее
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Брюгге" Роман Яремчук может продолжить карьеру в Турции.
Украинец близок к переходу в "Трабзонспор", сообщает Fanatik. Турецкий клуб хочет заключить сделку как можно скорее, чтобы команда могла начать новый сезон с усиленной позицией нападающего.
Этот сезон Роман провел в аренде в "Валенсии", но покинет клуб летом, так как у испанцев нет денег на покупку игрока. На его счету 4 гола в 29 матчах за "летучих мышей".
"Трабзонспор" за тур до завершения сезона занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
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Источник:Fanatik
Опубликовал: Алина Ерофеева
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