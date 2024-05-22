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Воспитанник Днепра и Шахтера получил российское гражданство

Наши за границей
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Есть у нас и такие экземпляры

Воспитанник Днепра и Шахтера получил российское гражданство

Фото: торпедо москва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

19-летний украинский вингер Руслан Червяков, который выступает за московское "Торпедо", получил российское гражданство.

Теперь, как как сообщил президент клуба страны-террориста Александр Волнушкин, Червяков к началу нового сезона должен получить и российское спортивное гражданство.

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"Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком. По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры четко прописаны по части срока", – цитируют Волнушкина россСМИ.

Червяков - уроженец Днепра. Он выступал в системах украинских "Днепра", "Шахтера" и "Ингульца". После начала полномасштабного российского вторжения выехал за границу и в 2022-2023 годах играл за молодежную команду португальского "Жил Висенте". В августе 2023 года перешел в "Торпедо".

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Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.05.2024 в 17:37
У таких випадках кажуть: чілавєк с ґяварящєй фамілієй.
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3
0
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Комментарии 1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
22.05.2024 в 17:37
У таких випадках кажуть: чілавєк с ґяварящєй фамілієй.
Ответить
3
0

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