Воспитанник Днепра и Шахтера получил российское гражданство
Есть у нас и такие экземпляры
Фото: торпедо москва
19-летний украинский вингер Руслан Червяков, который выступает за московское "Торпедо", получил российское гражданство.
Теперь, как как сообщил президент клуба страны-террориста Александр Волнушкин, Червяков к началу нового сезона должен получить и российское спортивное гражданство.
"Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком. По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры четко прописаны по части срока", – цитируют Волнушкина россСМИ.
Червяков - уроженец Днепра. Он выступал в системах украинских "Днепра", "Шахтера" и "Ингульца". После начала полномасштабного российского вторжения выехал за границу и в 2022-2023 годах играл за молодежную команду португальского "Жил Висенте". В августе 2023 года перешел в "Торпедо".
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