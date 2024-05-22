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Касильяс: Лунин – очень молодой парень, ему очень трудно конкурировать с Куртуа

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Икер считает, что Лунин прогрессирует, но Куртуа остается №1 в Реале

Касильяс: Лунин – очень молодой парень, ему очень трудно конкурировать с Куртуа

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Легендарный голкипер "Реала" Икер Касильяс высказался о конкуренции в воротах мадридской команды после возвращения после травмы Тибо Куртуа.

"Это мое личное мнение, потому что я не тренер, но Куртуа – номер один. Это было в прошлом году, а в этом он восстанавливается.

Я понимаю Лунина, который также играет, провел отличный сезон и внес вклад в то, что "Реал" вышел в финал. Но решение принимает тренер.

Я рад, что Куртуа вернулся на отличный уровень. Также я рад, что Лунин показал, что ему тоже можно доверять. У Анчелотти есть выбор, поэтому он должен решить, что лучше для команды.

Лунин показал, что у него есть класс и он может конкурировать с таким опытным голкипером как Кепа Аррисабалага.

Анчелотти решил, что Лунин будет играть больше, и он сыграл важные матчи. Но также правда, что он сыграл матчи, в которых он не был хорош.

Лунин – очень молодой парень, ему очень трудно конкурировать с первым номером", - сказал Касильяс.

Напомним, что по данным испанских СМИ в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" 1 июня будет играть Куртуа, который недавно восстановился после тяжелой травмы.

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Икер Касильяс Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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