Касильяс: Лунин – очень молодой парень, ему очень трудно конкурировать с Куртуа

Легендарный голкипер " Реала " Икер Касильяс высказался о конкуренции в воротах мадридской команды после возвращения после травмы Тибо Куртуа.

"Это мое личное мнение, потому что я не тренер, но Куртуа – номер один. Это было в прошлом году, а в этом он восстанавливается.

Я понимаю Лунина, который также играет, провел отличный сезон и внес вклад в то, что "Реал" вышел в финал. Но решение принимает тренер.

Я рад, что Куртуа вернулся на отличный уровень. Также я рад, что Лунин показал, что ему тоже можно доверять. У Анчелотти есть выбор, поэтому он должен решить, что лучше для команды.

Лунин показал, что у него есть класс и он может конкурировать с таким опытным голкипером как Кепа Аррисабалага.

Анчелотти решил, что Лунин будет играть больше, и он сыграл важные матчи. Но также правда, что он сыграл матчи, в которых он не был хорош.

Лунин – очень молодой парень, ему очень трудно конкурировать с первым номером", - сказал Касильяс.