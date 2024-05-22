AS: У Цыганкова есть предложения из АПЛ
Но игрок не спешит принимать решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У украинского хавбека "
Источник не называет клубы, которые интересуются игроком, но отмечает, что Виктор не спешит с решением и сейчас покойно изучает предложения.
Издание пишет о том, что "Жирона" будет готова продать украинца только в том случае, если получит солидное предложение, тем более, что 50% от трансфера получит киевское "Динамо" и рассуждает о том, что заплатить такие суммы для клубов АПЛ не будет большой проблемой.
Ранее наставник "Жироны" Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть лидеров команды на следующий сезон, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Цыганкова с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, что в нынешнем сезоне Виктор провел за "Жирону" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
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