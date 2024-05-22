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AS: У Цыганкова есть предложения из АПЛ

Наши за границей
Обновлено

Но игрок не спешит принимать решение

AS: У Цыганкова есть предложения из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У украинского хавбека "Жироны" Виктора Цыганкова есть предложения из АПЛ, сообщает испанское издание AS, ссылаясь на источники, близкие к игроку.

Источник не называет клубы, которые интересуются игроком, но отмечает, что Виктор не спешит с решением и сейчас покойно изучает предложения.

Издание пишет о том, что "Жирона" будет готова продать украинца только в том случае, если получит солидное предложение, тем более, что 50% от трансфера получит киевское "Динамо" и рассуждает о том, что заплатить такие суммы для клубов АПЛ не будет большой проблемой.

Ранее наставник "Жироны" Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть лидеров команды на следующий сезон, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Цыганкова с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Виктор провел за "Жирону" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.05.2024 в 19:24
Так Циганков непоганий гравець проте АПЛ, це не ЛаЛіга... Там набагато вища інтенсивність гри Чи витримає Віктор таки нагрузки ще те питання?
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.05.2024 в 19:24
Так Циганков непоганий гравець проте АПЛ, це не ЛаЛіга... Там набагато вища інтенсивність гри Чи витримає Віктор таки нагрузки ще те питання?
Ответить
0
0

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