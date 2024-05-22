AS: У Цыганкова есть предложения из АПЛ

У украинского хавбека " Жироны " Виктора Цыганкова есть предложения из АПЛ, сообщает испанское издание AS, ссылаясь на источники, близкие к игроку.

Источник не называет клубы, которые интересуются игроком, но отмечает, что Виктор не спешит с решением и сейчас покойно изучает предложения.

Издание пишет о том, что "Жирона" будет готова продать украинца только в том случае, если получит солидное предложение, тем более, что 50% от трансфера получит киевское "Динамо" и рассуждает о том, что заплатить такие суммы для клубов АПЛ не будет большой проблемой.

Ранее наставник "Жироны" Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть лидеров команды на следующий сезон, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Цыганкова с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Виктор провел за "Жирону" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.