Mundo Deportivo: Клаусула Довбика составляет 45 млн евро

" Жирона " знает про интерес к Артему Довбику со стороны европейских топ-клубов, однако не отпустит игрока без оплаты полной клаусулы, сообщает Mundo Deportivo.

А сумма выкупа украинского игрока, по данным источника, составляет 45 миллионов евро.

Интересно, что ранее инсайдер Фабрицио Романо говорил о сумме в 40 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее наставник "Жироны" Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть лидеров команды на следующий сезон, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Довбика с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем провел за "Жирону" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 голов и сделал 9 результативных передач.