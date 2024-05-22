Mundo Deportivo: Клаусула Довбика составляет 45 млн евро
Клуб не отпустит форварда дешевле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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А сумма выкупа украинского игрока, по данным источника, составляет 45 миллионов евро.
Интересно, что ранее инсайдер Фабрицио Романо говорил о сумме в 40 миллионов евро.
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Ранее наставник "Жироны" Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть лидеров команды на следующий сезон, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Довбика с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Напомним, что в нынешнем сезоне Артем провел за "Жирону" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 голов и сделал 9 результативных передач.
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