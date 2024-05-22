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Mundo Deportivo: Клаусула Довбика составляет 45 млн евро

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Клуб не отпустит форварда дешевле

Mundo Deportivo: Клаусула Довбика составляет 45 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" знает про интерес к Артему Довбику со стороны европейских топ-клубов, однако не отпустит игрока без оплаты полной клаусулы, сообщает Mundo Deportivo.

А сумма выкупа украинского игрока, по данным источника, составляет 45 миллионов евро.

Интересно, что ранее инсайдер Фабрицио Романо говорил о сумме в 40 миллионов евро.

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Ранее наставник "Жироны" Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть лидеров команды на следующий сезон, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Довбика с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем провел за "Жирону" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 голов и сделал 9 результативных передач.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
22.05.2024 в 21:46
История клаусулы от юа-футбол: 50, 25, 40, 45 ... Продолжение следует...
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
22.05.2024 в 21:46
История клаусулы от юа-футбол: 50, 25, 40, 45 ... Продолжение следует...
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0
0
avatar
Вarcelinius
22.05.2024 в 21:33
Маловато!
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