  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы
В тренде

Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы

Наши за границей
Обновлено

Украинец не обошел вниманием успех бывшей команды

Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы

Genoa

Новина українською

22 мая в финале Лиги Европы "Аталанта" обыграла "Байер" со счетом 3:0. Все голы в составе бергамасков забил Адемола Лукман. Итальянский клуб впервые в своей истории завоевал европейский трофей.

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поздравил свою бывшую команду с этим успехом.

Футболист в своем Instagram выложил stories с постом со страницы "Аталанты" и подписал: "Наилучшие пожелания всем ребятам, Мистеру и всем жителям Бергамо".

Отметим, что Малиновский защищал цвета "Аталанты" с 2019-го по 2023-й годы.

Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Жерсон Родригес послал врача в свой первый день в Словане
yellow-arrow
Mundo Deportivo: Клаусула Довбика составляет 45 млн евро
yellow-arrow
Касильяс: Лунин – очень молодой парень, ему очень трудно конкурировать с Куртуа
Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Байер (Леверкузен) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости