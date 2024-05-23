Малиновский поздравил Аталанту с победой в Лиге Европы
Украинец не обошел вниманием успех бывшей команды
Genoa
22 мая в финале Лиги Европы "Аталанта" обыграла "Байер" со счетом 3:0. Все голы в составе бергамасков забил Адемола Лукман. Итальянский клуб впервые в своей истории завоевал европейский трофей.
Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поздравил свою бывшую команду с этим успехом.
Футболист в своем Instagram выложил stories с постом со страницы "Аталанты" и подписал: "Наилучшие пожелания всем ребятам, Мистеру и всем жителям Бергамо".
Отметим, что Малиновский защищал цвета "Аталанты" с 2019-го по 2023-й годы.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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