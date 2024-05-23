Жерсон Родригес послал врача в свой первый день в Словане
Игрок словацкого клуба рассказал об ужасное поведении уже экс-одноклубника
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник словацкого "Слована" Юрай Куцка поделился мыслями насчет скандального экс-одноклубника Жерсона Родригеса.
"Мы пытались сделать так, чтобы он собрался, но это было невозможно. По нашему мнению, это бесполезно – он просто имел свой путь. Мы чувствовали, что он каждый день нуждается в новом вызове.
Знаете, когда человек в первый день приходит на стадион и сразу посылает врача, который хочет, чтобы он пошел на обследование… Именно так это и обострилось. Он не соблюдал правила. Не знаю, приходил ли он когда-то вовремя на тренировку.
У него тоже были хорошие вещи со стороны футбола, но опять же, порой он совершал совершенно бессмысленные поступки. Мы общались с ним и всем клубом сошлись на том, что, пожалуй, лучше, если бы его не было в коллективе, потому что он его ломает.
Он просто не хотел меняться", – сказал Куцка.
Напомним, 28-летний люксембуржец досрочно покинул Словакию, ведь в начале мая клуб досрочно разорвал с ним арендное соглашение. Права на игрока принадлежат киевскому "Динамо". Его контракт с киевлянами действует до лета 2025 года.
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