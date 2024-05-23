Жерсон Родригес послал врача в свой первый день в Словане

Полузащитник словацкого "Слована" Юрай Куцка поделился мыслями насчет скандального экс-одноклубника Жерсона Родригеса.

"Мы пытались сделать так, чтобы он собрался, но это было невозможно. По нашему мнению, это бесполезно – он просто имел свой путь. Мы чувствовали, что он каждый день нуждается в новом вызове.

Знаете, когда человек в первый день приходит на стадион и сразу посылает врача, который хочет, чтобы он пошел на обследование… Именно так это и обострилось. Он не соблюдал правила. Не знаю, приходил ли он когда-то вовремя на тренировку.

У него тоже были хорошие вещи со стороны футбола, но опять же, порой он совершал совершенно бессмысленные поступки. Мы общались с ним и всем клубом сошлись на том, что, пожалуй, лучше, если бы его не было в коллективе, потому что он его ломает.

Он просто не хотел меняться", – сказал Куцка.