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Жерсон Родригес послал врача в свой первый день в Словане

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Игрок словацкого клуба рассказал об ужасное поведении уже экс-одноклубника

Жерсон Родригес послал врача в свой первый день в Словане

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник словацкого "Слована" Юрай Куцка поделился мыслями насчет скандального экс-одноклубника Жерсона Родригеса.

"Мы пытались сделать так, чтобы он собрался, но это было невозможно. По нашему мнению, это бесполезно – он просто имел свой путь. Мы чувствовали, что он каждый день нуждается в новом вызове.

Знаете, когда человек в первый день приходит на стадион и сразу посылает врача, который хочет, чтобы он пошел на обследование… Именно так это и обострилось. Он не соблюдал правила. Не знаю, приходил ли он когда-то вовремя на тренировку.

У него тоже были хорошие вещи со стороны футбола, но опять же, порой он совершал совершенно бессмысленные поступки. Мы общались с ним и всем клубом сошлись на том, что, пожалуй, лучше, если бы его не было в коллективе, потому что он его ломает.

Он просто не хотел меняться", – сказал Куцка.

Напомним, 28-летний люксембуржец досрочно покинул Словакию, ведь в начале мая клуб досрочно разорвал с ним арендное соглашение. Права на игрока принадлежат киевскому "Динамо". Его контракт с киевлянами действует до лета 2025 года.

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Юрай Куцка Динамо (Киев) Слован (Братислава) Жерсон Родригес
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Источник:
Sport.aktuality.sk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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