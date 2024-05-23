Довбик вошел в топ-5 лучших трансферов сезона от Goal

Авторитетный портал Goal.com составил свой рейтинг лучших трансферов сезона 2023/2024.

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В топ-5 рейтинга вошел и украиснкий форвард " Жироны " Артем Довбик, который летом перешел в испанский клуб из "Днепра-1". Украинец расположился на 4-м месте рейтинга.

"Артем Довбик в максимальной степени причастен к невероятному прогрессу "Жироны": форвард сборной Украины забил 21 гол – больше, чем легендарный бомбардир Роберт Левандовски", – так описывает трансфер украинца издание.

Топ-10 трансферов сезона 2023/2024:

1. Алекс Гримальдо – в "Байер" (свободный агент);

2. Пьер-Эмерик Обамеянг – в "Марсель" (свободный агент);

3. Александр Серлот – из "Лейпцига" в "Вильярреал" за 8,5 млн фунтов;

4. Артем Довбик – из "Днепра-1" в "Жирону" за 6,6 млн фунтов;

5. Виктор Бонифас – из "Юниона" в "Байер" за 17 млн фунтов;

6. Виктор Дьокереш – из "Ковентри" в "Спортинг" за 17 млн фунтов;

7. Маркус Тюрам – в "Интер" (свободный агент);

8. Джуд Беллингем – из "Боруссии" Дортмунд в "Реал" за 88 млн фунтов;

9. Риккардо Калафьори – из "Базеля" в "Болонью" за 3,4 млн фунтов;

10. Гранит Джака – из "Арсенала" в "Байер" за 21,4 млн фунтов.