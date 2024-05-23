Мичел: Постараемся помочь Довбику получить трофей Пичичи
В последнем туре чемпионата Жирона сыграет с Гранадой
Фото: gironafc.cat
Главный тренер "
"Мы должны завершить сезон наилучшим образом. Все игроки хотят сыграть.
Мы постараемся выиграть для Довбика и помочь ему получить Трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру сезона, - прим.). Болельщики хотят, чтобы команда хорошо закончила сезон. "Гранада" – хорошая команда, которая приедет побеждать, но мы тоже хотим завершить сезон победой.
Если Довбик забьет один или больше – это будет только лучше. Это будет непросто, но я уверен, что у него будут шансы. Мы забили 78 голов, забили всей командой, и у нас было много голевых моментов", – сказал Мичел.
Напомним, что "Жирона" уже гарантировала себе бронзовые медали Ла Лиги.
26-летний Довбик в нынешнем чемпионате Испании забил 21 гол и идет вторым в рейтинге бомбардиров, отставая от Александера Серлота из "Вильярреала" на два гола.
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