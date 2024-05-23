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Мичел: Постараемся помочь Довбику получить трофей Пичичи

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В последнем туре чемпионата Жирона сыграет с Гранадой

Мичел: Постараемся помочь Довбику получить трофей Пичичи

Фото: gironafc.cat

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился ожиданиями от матча заключительного тура чемпионата Испании против "Гранады".

"Мы должны завершить сезон наилучшим образом. Все игроки хотят сыграть.

Мы постараемся выиграть для Довбика и помочь ему получить Трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру сезона, - прим.). Болельщики хотят, чтобы команда хорошо закончила сезон. "Гранада" – хорошая команда, которая приедет побеждать, но мы тоже хотим завершить сезон победой.

Если Довбик забьет один или больше – это будет только лучше. Это будет непросто, но я уверен, что у него будут шансы. Мы забили 78 голов, забили всей командой, и у нас было много голевых моментов", – сказал Мичел.

Напомним, что "Жирона" уже гарантировала себе бронзовые медали Ла Лиги.

26-летний Довбик в нынешнем чемпионате Испании забил 21 гол и идет вторым в рейтинге бомбардиров, отставая от Александера Серлота из "Вильярреала" на два гола.

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Мичел Санчес Вильярреал Артем Довбик Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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