Мичел: Постараемся помочь Довбику получить трофей Пичичи

Главный тренер " Жироны " Мичел Санчес поделился ожиданиями от матча заключительного тура чемпионата Испании против "Гранады".

"Мы должны завершить сезон наилучшим образом. Все игроки хотят сыграть.

Мы постараемся выиграть для Довбика и помочь ему получить Трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру сезона, - прим.). Болельщики хотят, чтобы команда хорошо закончила сезон. "Гранада" – хорошая команда, которая приедет побеждать, но мы тоже хотим завершить сезон победой.

Если Довбик забьет один или больше – это будет только лучше. Это будет непросто, но я уверен, что у него будут шансы. Мы забили 78 голов, забили всей командой, и у нас было много голевых моментов", – сказал Мичел.