Нидерландский клуб сообщил возвращении Лонвейка в Динамо
Аренда динамовца на родине подошла к концу
Фото: Instagram
ФК "Фортуна" Ситтард на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые покинут клуб этим летом.
В нем присутствует арендованный у киевского "Динамо" Джастин Лонвейк. Полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
У голландцев не было опции выкупа динамовца. Ожидается, что 24-летний нидерландец вернется в столичный клуб, с которым у него есть действующий контракт - до 30 июня 2027 года.
Напомним, первую часть сезона Лонвейк провел также на правах аренды в бельгийском "Андерлехте", за который сыграл три матча (39 минут игрового времени).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fortunasittard.nl
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
24.05.2024 в 09:29
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес
- Брентфорд хочет подписать еще одного украинца, новый тренер Вест Хэма и прощание Клаудио Раньери. Главные новости за 23 мая
- Стрелявший в Фицо писатель объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины
- Воспитанник Днепра и Шахтера получил российское гражданство
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1