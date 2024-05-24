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Нидерландский клуб сообщил возвращении Лонвейка в Динамо

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Аренда динамовца на родине подошла к концу

Нидерландский клуб сообщил возвращении Лонвейка в Динамо

Фото: Instagram

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ФК "Фортуна" Ситтард на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые покинут клуб этим летом.

В нем присутствует арендованный у киевского "Динамо" Джастин Лонвейк. Полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

У голландцев не было опции выкупа динамовца. Ожидается, что 24-летний нидерландец вернется в столичный клуб, с которым у него есть действующий контракт - до 30 июня 2027 года.

Напомним, первую часть сезона Лонвейк провел также на правах аренды в бельгийском "Андерлехте", за который сыграл три матча (39 минут игрового времени).

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Динамо (Киев) Фортуна (Ситтард) Джастин Лонвейк
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Источник:
fortunasittard.nl
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
24.05.2024 в 09:29
Дуже хороший гравець, але боїться в Україні грати....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.05.2024 в 09:29
Дуже хороший гравець, але боїться в Україні грати....
Ответить
0
0

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