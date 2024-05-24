Сидорчук получил нового тренера в Бельгии

"Вестерло" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 47-летний специалист Тимми Симонс.

Бельгиец заключил двухлетний контракт с клубом.

В этой должности Симонс заменил Барта Гора, который руководил командой после увольнения Рика Де Мила.

"Вестерло" - третий клуб Симонса в качестве главного тренера. Ранее он возглавлял "Зюлте-Варегем" и "Дендер". По итогам сезона 2023/24 он вывел "Дендер" в элитный дивизион Бельгии.

Он также был ассистентом и тренером молодежного состава "Брюгге" и "Зюлте-Варегем".

Напомним, цвета "Вестерло" защищает хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук. Клуб украинца занимает 6-е место в своей группе Лиги Жупиле. Последний матч сезона запланирован на 25-е мая. В соперниках - "Левен".