Миколенко назвал дату своего возвращения к тренировкам
Защитник рассчитывает восстановиться до начала Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о ходе своего восстановления после повреждения.
"Я очень сильно подвернул ногу. Когда выбежали наши врачи, я сказал, что нужна замена, но потом лед приложили и стало лучше. Также болельщики начали петь песни, подбадривать.
Я вышел за поле, пробежался и немного болело. Уже на поле понял, что по прямой я могу бежать, а при изменении траектории понял, что надо замена. Как вообще мог продолжить играть? На каком-то адреналине.
Ребров постоянно спрашивает как я. С 30 мая у меня по плану работа с мячом и 4 июня выход в общую группу. Посмотрим, как оно будет", - сказал Миколенко.
Напомним, Миколенко пропустил остаток клубного сезона из-за травмы, полученной в матче 29-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (2:0).
30 мая сборная Украины начнет подготовку к Евро-2024.
Популярное сейчас
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Брентфорд хочет подписать еще одного украинца, новый тренер Вест Хэма и прощание Клаудио Раньери. Главные новости за 23 мая
- Мудрик трогательно попрощался с Тьяго Силвой
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО