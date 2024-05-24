Миколенко назвал дату своего возвращения к тренировкам

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о ходе своего восстановления после повреждения.

"Я очень сильно подвернул ногу. Когда выбежали наши врачи, я сказал, что нужна замена, но потом лед приложили и стало лучше. Также болельщики начали петь песни, подбадривать.

Я вышел за поле, пробежался и немного болело. Уже на поле понял, что по прямой я могу бежать, а при изменении траектории понял, что надо замена. Как вообще мог продолжить играть? На каком-то адреналине.

Ребров постоянно спрашивает как я. С 30 мая у меня по плану работа с мячом и 4 июня выход в общую группу. Посмотрим, как оно будет", - сказал Миколенко.