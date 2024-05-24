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Миколенко назвал дату своего возвращения к тренировкам

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Защитник рассчитывает восстановиться до начала Евро

Миколенко назвал дату своего возвращения к тренировкам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о ходе своего восстановления после повреждения.

"Я очень сильно подвернул ногу. Когда выбежали наши врачи, я сказал, что нужна замена, но потом лед приложили и стало лучше. Также болельщики начали петь песни, подбадривать.

Я вышел за поле, пробежался и немного болело. Уже на поле понял, что по прямой я могу бежать, а при изменении траектории понял, что надо замена. Как вообще мог продолжить играть? На каком-то адреналине.

Ребров постоянно спрашивает как я. С 30 мая у меня по плану работа с мячом и 4 июня выход в общую группу. Посмотрим, как оно будет", - сказал Миколенко.

Напомним, Миколенко пропустил остаток клубного сезона из-за травмы, полученной в матче 29-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (2:0).

30 мая сборная Украины начнет подготовку к Евро-2024.

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Украина Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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