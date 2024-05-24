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Поворознюк: Для меня сейчас лучший украинский футболист - это Михаил Мудрик

Наши за границей
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Летит как вертолет

Поворознюк: Для меня сейчас лучший украинский футболист - это Михаил Мудрик

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк назвал лучшего, по его мнению, украинского футболиста на данный момент.

"Для меня – это Михаил Мудрик. Мне нравится его сумасшедшая скорость. Он летит, как вертолет. Если Мудрик уже несется, то чтобы его остановить надо только ногу ломать или трусы и футболку рвать или за кудри поймать, потому что его невозможно догнать. Раньше в "Шахтере" таким был Тайсон. Мне такие игроки нравятся", - рассказал Поворознюк.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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