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Малиновский – в стартовом составе Дженоа на матч против Болоньи

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38-й тур Серии А

Малиновский – в стартовом составе Дженоа на матч против Болоньи

twitter.com/GenoaCFC

Новина українською

Сегодня, 24 мая, "Дженоа" сыграет против "Болоньи" в рамках 38-го тура Серии А.

Украинец Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев.

В прошлом поединке чемпионата с "Ромой" хавбек вышел на замену под занавес встречи.

Напомним, что старт матча "Дженоа" - "Болонья" состоится в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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