Малиновский – в стартовом составе Дженоа на матч против Болоньи
38-й тур Серии А
twitter.com/GenoaCFC
Сегодня, 24 мая, "Дженоа" сыграет против "Болоньи" в рамках 38-го тура Серии А.
Украинец Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев.
В прошлом поединке чемпионата с "Ромой" хавбек вышел на замену под занавес встречи.
⤵️ STARTING XI #GenoaBologna pic.twitter.com/mOflFK8DzI— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 24, 2024
Напомним, что старт матча "Дженоа" - "Болонья" состоится в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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