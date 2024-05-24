Малиновский – в стартовом составе Дженоа на матч против Болоньи

Сегодня, 24 мая, "Дженоа" сыграет против "Болоньи" в рамках 38-го тура Серии А.

Украинец Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев.

В прошлом поединке чемпионата с "Ромой" хавбек вышел на замену под занавес встречи.

Напомним, что старт матча "Дженоа" - "Болонья" состоится в 21:45 по киевскому времени.