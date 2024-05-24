Зинченко приехал в Киев и сыграл в футбол с детьми

Защитник сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко приехал в Киев.

Там он встретился с юными футболистами из киевской команды "Локомотив" и сыграл с ними в футбол.

Зинченко поделился с детьми своим опытом, дал им советы и просто хорошо провел время, играя с ними в футбол.