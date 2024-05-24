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Зинченко приехал в Киев и сыграл в футбол с детьми

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Игрок поделился своим опытом

Зинченко приехал в Киев и сыграл в футбол с детьми

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко приехал в Киев.

Там он встретился с юными футболистами из киевской команды "Локомотив" и сыграл с ними в футбол.

Зинченко поделился с детьми своим опытом, дал им советы и просто хорошо провел время, играя с ними в футбол.

@sportukraine.tiktok Зінченко з дітьми ❤️ #зінченко #україна ♬ Promotional - FlyFlyMusic
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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