Зинченко приехал в Киев и сыграл в футбол с детьми
Игрок поделился своим опытом
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко приехал в Киев.
Там он встретился с юными футболистами из киевской команды "Локомотив" и сыграл с ними в футбол.
Зинченко поделился с детьми своим опытом, дал им советы и просто хорошо провел время, играя с ними в футбол.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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