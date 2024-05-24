Малиновский открыл счет в матче с Болоньей. Это его первый гол с середины февраля

Сегодня, 24 мая, "Дженоа" в 38-м, заключительном туре чемпионата Италии, принимает "Болонью".

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после травмы, вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет в матче уже на 13-й минуте. После паса назад с фланга украинец аккуратно низом с 15-ти метров дал от штанги.

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Отметим, что это первый гол Малиновского с 11 февраля и четвертый в сезоне.