Малиновский открыл счет в матче с Болоньей. Это его первый гол с середины февраля
Аккуратно замкнул пас с фланга
Twitter Genoa CFC
Сегодня, 24 мая, "Дженоа" в 38-м, заключительном туре чемпионата Италии, принимает "Болонью".
Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, который недавно восстановился после травмы, вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет в матче уже на 13-й минуте. После паса назад с фланга украинец аккуратно низом с 15-ти метров дал от штанги.
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Отметим, что это первый гол Малиновского с 11 февраля и четвертый в сезоне.
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