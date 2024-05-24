Цыганков за 4 минуты в матче с Гранадой оформил гол+ассист
Довбик пока молчит
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 24 мая, "
Оба украинца каталонцев (Артем Довбик и Виктор Цыганков) вышли в стартовом составе своей команды, а Цыганков под конец первого тайма оформил 1+1.
Сначала Виктор на 30-й минуте ассист на Эрика Гарсию, а через 4 минуты замкнул прострел с фланга в от Гутьерреса. 2:0 к 35-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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