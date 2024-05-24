Цыганков за 4 минуты в матче с Гранадой оформил гол+ассист

Сегодня, 24 мая, " Жирона " в 38-м, заключительном туре чемпионата Испании, принимает "Гранаду".

Оба украинца каталонцев (Артем Довбик и Виктор Цыганков) вышли в стартовом составе своей команды, а Цыганков под конец первого тайма оформил 1+1.

Сначала Виктор на 30-й минуте ассист на Эрика Гарсию, а через 4 минуты замкнул прострел с фланга в от Гутьерреса. 2:0 к 35-й минуте.