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Цыганков за 4 минуты в матче с Гранадой оформил гол+ассист

Наши за границей

Довбик пока молчит

Цыганков за 4 минуты в матче с Гранадой оформил гол+ассист

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 мая, "Жирона" в 38-м, заключительном туре чемпионата Испании, принимает "Гранаду".

Оба украинца каталонцев (Артем Довбик и Виктор Цыганков) вышли в стартовом составе своей команды, а Цыганков под конец первого тайма оформил 1+1.

Сначала Виктор на 30-й минуте ассист на Эрика Гарсию, а через 4 минуты замкнул прострел с фланга в от Гутьерреса. 2:0 к 35-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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