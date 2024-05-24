Нужно еще! Довбик реализовал пенальти в матче с Гранадой. ВИДЕО

Сегодня, 24 мая, "Жирона" в 38-м, заключительном туре чемпионата Испании, принимает "Гранаду".

Оба украинца каталонцев (Артем Довбик и Виктор Цыганков) вышли в стартовом составе своей команды, а Цыганков под конец первого тайма оформил 1+1.

А на 42-й минуте "Жирона" заработала пенальти, который реализовал Артем Довбик.

Это 22-й гол Артема в нынешнем чемпионате. Он борется за звание лучшего бомбардира сезона с Александером Серлотом из "Вильярреала", у которого 23 гола.