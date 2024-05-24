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Нужно еще! Довбик реализовал пенальти в матче с Гранадой. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

3:0 к перерыву

Нужно еще! Довбик реализовал пенальти в матче с Гранадой. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 мая, "Жирона" в 38-м, заключительном туре чемпионата Испании, принимает "Гранаду".

Оба украинца каталонцев (Артем Довбик и Виктор Цыганков) вышли в стартовом составе своей команды, а Цыганков под конец первого тайма оформил 1+1.

А на 42-й минуте "Жирона" заработала пенальти, который реализовал Артем Довбик.

Это 22-й гол Артема в нынешнем чемпионате. Он борется за звание лучшего бомбардира сезона с Александером Серлотом из "Вильярреала", у которого 23 гола.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.05.2024 в 23:39
23-23..
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0
2
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.05.2024 в 23:39
23-23..
Ответить
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.05.2024 в 23:10
Про заклинания не забывай!
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0
2

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