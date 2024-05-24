Цыганков оформил дубль плюс ассист в матче с Гранадой
Теперь нужно Артема поддержать
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Сегодня, 24 мая, "Жирона" в 38-м, заключительном туре чемпионата Испании, принимает "Гранаду".
Оба украинца каталонцев (Артем Довбик и Виктор Цыганков) вышли в стартовом составе своей команды, а Цыганков под конец первого тайма оформил 1+1, а на 42-й минуте "Жирона" заработала пенальти, который реализовал Артем Довбик.
После перерыва каталонцы продолжили разгром, и снова забил Цыганков – и снова замкнул прострел с фланга, удачно отклеившись от защитников! 4:0!
После этого гола Виктор был заменен - вместо него вышел Стуани.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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