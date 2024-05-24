WhoScored и SofaScore оценили выступления Цыганкова, Довбика и Малиновского
Статистические порталы оценили игру украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
24 мая почти одновременно стартовали два матча: "Дженоа" - "Болонья" и "Жирона" против "Гранады".
В стартовом составе этих поединков вышли трое украинцев: Артем Довбик и Виктор Цыганков ("Жирона") и Руслан Малиновский ("Дженоа").
После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов.
Артем получил 9.6 и 9.9, Виктор - 9.4 и 9.4, Руслан 7.4 и 7.9 соответственно.
За все игровое время Довбик забил 3 гола, сделал 16 касаний мяча, отдал 6/6 (75%) точных передач и преуспел в одной обводке.
Малиновский за 63 минуты игрового времени забил 1 гол, отдал 83% точных передач, имел успех в четырех удачных обводках из восьми и в целом сделал 32 касания к мячу.
Цыганков забил 2 гола, отдал 1 результативную передачу, сделал 43 касания к мячу, отдал 23/28 (82%) точных передач и имел успех в трех обводках.
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