WhoScored и SofaScore оценили выступления Цыганкова, Довбика и Малиновского

24 мая почти одновременно стартовали два матча: "Дженоа" - "Болонья" и "Жирона" против "Гранады".

В стартовом составе этих поединков вышли трое украинцев: Артем Довбик и Виктор Цыганков ("Жирона") и Руслан Малиновский ("Дженоа").

После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов.

Артем получил 9.6 и 9.9, Виктор - 9.4 и 9.4, Руслан 7.4 и 7.9 соответственно.

За все игровое время Довбик забил 3 гола, сделал 16 касаний мяча, отдал 6/6 (75%) точных передач и преуспел в одной обводке.

Малиновский за 63 минуты игрового времени забил 1 гол, отдал 83% точных передач, имел успех в четырех удачных обводках из восьми и в целом сделал 32 касания к мячу.

Цыганков забил 2 гола, отдал 1 результативную передачу, сделал 43 касания к мячу, отдал 23/28 (82%) точных передач и имел успех в трех обводках.