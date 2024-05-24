  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик, как и Цыганков, оформляет 2+1 по системе гол + пас в матче с Гранадой
В тренде

Довбик, как и Цыганков, оформляет 2+1 по системе гол + пас в матче с Гранадой

Наши за границей
Обновлено

Артем зажигает

Довбик, как и Цыганков, оформляет 2+1 по системе гол + пас в матче с Гранадой

Girona

Новина українською

В матче 38-го тура с "Гранадой" украинский форвард Артем Довбик оформляет дубль. На 75-й минуте он открылся на линии офсайда, убежал от защитника и элегантно покатил мимо голкипера.

А уже на 78-й сбросил снаряд головой на Кристиана Стуани, который вышел со скамейки запасных вместо Цыганкова.

До этого Виктор тоже оформил 2+1 по системе гол + пас. По состоянию на 83-ю минуту счет 6:0 в пользу "Жироны".

По теме
yellow-arrow
Хет-трик Довбика вернул Артема в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. ВИДЕО
yellow-arrow
WhoScored и SofaScore оценили выступления Цыганкова, Довбика и Малиновского
yellow-arrow
Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи
Гранада Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости