Довбик, как и Цыганков, оформляет 2+1 по системе гол + пас в матче с Гранадой

В матче 38-го тура с "Гранадой" украинский форвард Артем Довбик оформляет дубль. На 75-й минуте он открылся на линии офсайда, убежал от защитника и элегантно покатил мимо голкипера.

А уже на 78-й сбросил снаряд головой на Кристиана Стуани, который вышел со скамейки запасных вместо Цыганкова.

До этого Виктор тоже оформил 2+1 по системе гол + пас. По состоянию на 83-ю минуту счет 6:0 в пользу "Жироны".