Довбик, как и Цыганков, оформляет 2+1 по системе гол + пас в матче с Гранадой
Артем зажигает
Girona
В матче 38-го тура с "Гранадой" украинский форвард Артем Довбик оформляет дубль. На 75-й минуте он открылся на линии офсайда, убежал от защитника и элегантно покатил мимо голкипера.
А уже на 78-й сбросил снаряд головой на Кристиана Стуани, который вышел со скамейки запасных вместо Цыганкова.
До этого Виктор тоже оформил 2+1 по системе гол + пас. По состоянию на 83-ю минуту счет 6:0 в пользу "Жироны".
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