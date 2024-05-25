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Хет-трик Довбика вернул Артема в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. ВИДЕО

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Артем снова обошел Серлота

Хет-трик Довбика вернул Артема в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

24 мая "Жирона" в 38-м, заключительном туре чемпионата Испании, принимала "Гранаду".

Каталонцы не заметили соперника и разгромили гостей со счетом 7:0, при этом сегодня феерили украинцы. Виктор Цыганков оформил дубль+ ассист, а Артем Довбик наколотил сразу три гола + добавил результативный пас.

Таким образом, Довбик обошел Александера Серлота в гонке бомбардиров Ла Лиги нынешнего сезона.

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У Артема в нынешнем чемпионате 24 гола, у Серлота - 23, правда, у "Вильярреала" в субботу еще матч в запасе против "Осасуны" на выезде.

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