  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Жироны – о победе 7:0: Мне жалко Гранаду, но мы пытались помочь Довбику выиграть Пичичи
В тренде

Тренер Жироны – о победе 7:0: Мне жалко Гранаду, но мы пытались помочь Довбику выиграть Пичичи

Наши за границей

Вся команда работала для этой цели

Тренер Жироны – о победе 7:0: Мне жалко Гранаду, но мы пытались помочь Довбику выиграть Пичичи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу над "Гранадой" со счетом 7:0.

"Это был исторический сезон. Мы наслаждались этим круглый год, хотим продолжать это делать. Хотя мы знаем, что это футбол. Обидно, потому что мы сбрасываем счетчик на ноль.

Мы пытались помочь Довбику. Надеюсь, он сможет выиграть "Трофей Пичичи", это важная награда.

Мне жаль "Гранаду". Мы уважаем их, но Довбык хочет Пичичи. Мы все хотим. Мы очень извиняемся у "Гранады". Мы уважаем "Гранаду" и конкурентов. Прошу вас понять, всегда есть уважение к сопернику”, – сказал Мичел.

Читайте такжеДубль Цыганкова и хет-трик Довбика. Жирона — Гранада 7:0. Видео голов и обзор матча

В активе Довбика 24 гола в текущем чемпионате Испании. У его прямого конкурента, нападающего "Вильярреала", Серлота 23 точные удары. Правда, у норвежца еще в запасе один матч: сегодня "желтая субмарина" сыграет против "Осасуны" в гостях.

По теме
yellow-arrow
По просьбе Анчелотти. Реал объявит о новом контракте с Луниным после финала ЛЧ
yellow-arrow
Малиновский: Я сделал все, чтобы вернуться в сборную Украину
yellow-arrow
Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
Мичел Санчес Гранада Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 12:52
Сьогодні просто весь Вільяреал гратиме так само на Серлота))Так що, нічого з цього не вийде....Хіба що отсасуна ляже кістьми..., але я в це мало вірю..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 8
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 12:52
Сьогодні просто весь Вільяреал гратиме так само на Серлота))Так що, нічого з цього не вийде....Хіба що отсасуна ляже кістьми..., але я в це мало вірю..
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 13:30
А нахіба воно їй надо, правильно?
Ответить
0
0
dalexx (Украина)
25.05.2024 в 12:38
Протасову забити 35 допомогали усі. Й команда, й судді, й суперники!
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 13:28
Да, цирк ещё тот был, помню, помню.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
25.05.2024 в 12:03
Если выиграет Серлот, это будет более справедливо, потому что у него все 23 гола забиты с игры, а у Довбика 7 с пенальти. Но в любом случае Довбик провел отличный сезон, но надеюсь в следующем сезоне он тоже забьет не меньше голов.
Ответить
3
0
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 13:27
Это уже будет гораздо сложнее сделать.
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 11:46
Плохо старались, не хватит, увы. Та Довбик сам виноват. Столько верняковых голов запорол по ходу сезона...
Ответить
1
3
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
25.05.2024 в 11:35
Після таких слів Пічічу повинен отримувати гол. тренер або кеп команди, а ще краще - разом.
Ответить
1
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости