Тренер Жироны – о победе 7:0: Мне жалко Гранаду, но мы пытались помочь Довбику выиграть Пичичи
Вся команда работала для этой цели
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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу над "Гранадой" со счетом 7:0.
"Это был исторический сезон. Мы наслаждались этим круглый год, хотим продолжать это делать. Хотя мы знаем, что это футбол. Обидно, потому что мы сбрасываем счетчик на ноль.
Мы пытались помочь Довбику. Надеюсь, он сможет выиграть "Трофей Пичичи", это важная награда.
Мне жаль "Гранаду". Мы уважаем их, но Довбык хочет Пичичи. Мы все хотим. Мы очень извиняемся у "Гранады". Мы уважаем "Гранаду" и конкурентов. Прошу вас понять, всегда есть уважение к сопернику”, – сказал Мичел.
В активе Довбика 24 гола в текущем чемпионате Испании. У его прямого конкурента, нападающего "Вильярреала", Серлота 23 точные удары. Правда, у норвежца еще в запасе один матч: сегодня "желтая субмарина" сыграет против "Осасуны" в гостях.
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