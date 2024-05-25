Малиновский: Я сделал все, чтобы вернуться в сборную Украину
О своем восстановлении и гол
Фото: Lega Serie A
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский прокомментировал свой гол в ворота "Болоньи".
"Много положительных эмоций в этот вечер. Я немного боялся после травмы, но все равно работал. Впрочем, мне немного не хватало в физической форме, однако я рад победе и благодарен болельщикам "Дженоа".
Мы играли на победу, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Думаю, тренер будет доволен. Он очень мотивировал нас перед матчем.
Евро-2024? Я вдохновлен. Сделал все, чтобы вернуться в сборную Украину. Играть на чемпионате Европы – это прекрасно. Я отдохну пару дней, а потом вернусь к работе", — сказал Малиновский.
Напомним, этот гол для Малиновского стал 4 в чемпионате Италии. Всего за этот сезон он принял участие в 28 играх.
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