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Малиновский: Я сделал все, чтобы вернуться в сборную Украину

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О своем восстановлении и гол

Малиновский: Я сделал все, чтобы вернуться в сборную Украину

Фото: Lega Serie A

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский прокомментировал свой гол в ворота "Болоньи".

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"Много положительных эмоций в этот вечер. Я немного боялся после травмы, но все равно работал. Впрочем, мне немного не хватало в физической форме, однако я рад победе и благодарен болельщикам "Дженоа".

Мы играли на победу, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Думаю, тренер будет доволен. Он очень мотивировал нас перед матчем.

Евро-2024? Я вдохновлен. Сделал все, чтобы вернуться в сборную Украину. Играть на чемпионате Европы – это прекрасно. Я отдохну пару дней, а потом вернусь к работе", — сказал Малиновский.

Напомним, этот гол для Малиновского стал 4 в чемпионате Италии. Всего за этот сезон он принял участие в 28 играх.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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