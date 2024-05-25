По просьбе Анчелотти. Реал объявит о новом контракте с Луниным после финала ЛЧ
То же касается Модрича
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" объявит о подписании новых контрактов с футболистами команды после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Relevo.
Клуб решил прислушаться к просьбе Карло Анчелотти. Итальянский специалист хочет, чтобы футболисты сконцентрировались на предстоящей игре против "Боруссии" Дортмунд.
Речь идет об Андрее Лунине, который должен продлить соглашение до 2029 года. Также однолетние контракты получат Лукас Васкес и Лука Модрич. Ожидается также продолжение сотрудничества и с Дани Карвахалем.
Больше всего из этой четверки в текущем сезоне провел Модрич – 44 матча (2 гола + 8 ассистов), у Карвахаля и Васкеса 39 (5+5) и 36 (3+8) встреч соответственно. На счету Лунина 31 поединок, в котором он пропустил 32 мяча и 12 раз оставлял свои ворота на замке.
Популярное сейчас
- Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
- Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рух – Динамо. Анонс и прогноз матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги на 25.05.2024
- Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО