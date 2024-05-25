По просьбе Анчелотти. Реал объявит о новом контракте с Луниным после финала ЛЧ

"Реал" объявит о подписании новых контрактов с футболистами команды после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Relevo.

Клуб решил прислушаться к просьбе Карло Анчелотти. Итальянский специалист хочет, чтобы футболисты сконцентрировались на предстоящей игре против "Боруссии" Дортмунд.

Речь идет об Андрее Лунине, который должен продлить соглашение до 2029 года. Также однолетние контракты получат Лукас Васкес и Лука Модрич. Ожидается также продолжение сотрудничества и с Дани Карвахалем.

Больше всего из этой четверки в текущем сезоне провел Модрич – 44 матча (2 гола + 8 ассистов), у Карвахаля и Васкеса 39 (5+5) и 36 (3+8) встреч соответственно. На счету Лунина 31 поединок, в котором он пропустил 32 мяча и 12 раз оставлял свои ворота на замке.