Довбик – в топ-3 самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке

Форвард "Жироны" оформил 32 балла по системе гол+пас (24+8). С начала 2000-х только Криштиану Роналду ворвался в Примеру более эффективно (26+9 в сезоне 2009/10).

Украинец делит вторую позицию в своеобразном рейтинге вместе с Луисом Суаресом (16+16 в первенстве 2014/15). В прошлой кампании Роберт Левандовский набрал 30 баллов (23+7), Радамель Фалькао и Гарет Бэйл — по 28 пунктов (24+4 в Ла Лиге 2011/12 и 13+15 в сезоне 2013/14 соответственно).

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По итогам Примеры Довбик получит трофей Пичичи.