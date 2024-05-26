Сидорчук пропустил последний матч Вестерло в сезоне

В заключительном матче группы Лиги конференции чемпионата Бельгии "Левен" играл дома против "Вестерло". Поединок завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук не попал в заявку на эту встречу. Он пропустил матч впервые с 4 апреля – тогда хавбек отбывал дисквалификацию.

Для Сидорчука этот сезон стал первым в Европе. На его счету один гол, один ассист и шесть желтых карточек в 29 матчах чемпионата Бельгии.

Хавбек подписал контракт с "Вестерло" в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что Сидорчук получил вызов в Национальную сборную Украины на июньские матчи.