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Сидорчук пропустил последний матч Вестерло в сезоне

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Сезон для него закончился раньше

Сидорчук пропустил последний матч Вестерло в сезоне

Фото: Вестерло

UA-Футбол
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В заключительном матче группы Лиги конференции чемпионата Бельгии "Левен" играл дома против "Вестерло". Поединок завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук не попал в заявку на эту встречу. Он пропустил матч впервые с 4 апреля – тогда хавбек отбывал дисквалификацию.

Для Сидорчука этот сезон стал первым в Европе. На его счету один гол, один ассист и шесть желтых карточек в 29 матчах чемпионата Бельгии.

Хавбек подписал контракт с "Вестерло" в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что Сидорчук получил вызов в Национальную сборную Украины на июньские матчи.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Левен (Бельгия)
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