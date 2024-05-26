Сидорчук пропустил последний матч Вестерло в сезоне
Сезон для него закончился раньше
Фото: Вестерло
В заключительном матче группы Лиги конференции чемпионата Бельгии "Левен" играл дома против "Вестерло". Поединок завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук не попал в заявку на эту встречу. Он пропустил матч впервые с 4 апреля – тогда хавбек отбывал дисквалификацию.
Для Сидорчука этот сезон стал первым в Европе. На его счету один гол, один ассист и шесть желтых карточек в 29 матчах чемпионата Бельгии.
Хавбек подписал контракт с "Вестерло" в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Напомним, что Сидорчук получил вызов в Национальную сборную Украины на июньские матчи.
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