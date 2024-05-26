  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чеберко в третий раз провел полный матч за Коламбус Крю
В тренде

Чеберко в третий раз провел полный матч за Коламбус Крю

Наши за границей

Его команда победила без пропущенных

Чеберко в третий раз провел полный матч за Коламбус Крю

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче регулярного чемпионата MLS встречались "Орландо Сити" и "Коламбус Крю". Поединок завершился со счётом 0:2.

Все 90 минут на поле в составе “Коламбуса” провел украинский центрбек Евгений Чеберко. Он уже в третий раз подряд появляется в стартовом составе своей команды.

Отметим также, что за последние семь поединков Чеберко играл с первых минут шесть раз. В том единственном матче, в котором он на поле не выходил, “Коламбус” проиграл.

В общей сложности на счету украинца 10 матчей в этом сезоне MLS.

"Коламбус Крю" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной Конференции. Команда уступает первому "Интеру Майами" 10 очков.

По теме
yellow-arrow
Сельта - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024
yellow-arrow
Сидорчук пропустил последний матч Вестерло в сезоне
Евгений Чеберко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости