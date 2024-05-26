Чеберко в третий раз провел полный матч за Коламбус Крю
Его команда победила без пропущенных
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS встречались "Орландо Сити" и "Коламбус Крю". Поединок завершился со счётом 0:2.
Все 90 минут на поле в составе “Коламбуса” провел украинский центрбек Евгений Чеберко. Он уже в третий раз подряд появляется в стартовом составе своей команды.
Отметим также, что за последние семь поединков Чеберко играл с первых минут шесть раз. В том единственном матче, в котором он на поле не выходил, “Коламбус” проиграл.
В общей сложности на счету украинца 10 матчей в этом сезоне MLS.
"Коламбус Крю" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной Конференции. Команда уступает первому "Интеру Майами" 10 очков.
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