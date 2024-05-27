Хлань в топ-5 самых результативных легионеров по итогам польского Дивизиона 1
Максим удачно провел дебютный сезон за пределами Украины
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Экс-позащитник "Зари" набрал 14 баллов по системе гол+пас (10+4). Это третий показатель турнира среди иностранных футболистов. Лучше выступили только испанец Анхель Родадо из "Вислы" (21+3) и японец Шума Нагамацу из "Прушкува" (10+5).
Еще 2 футболиста, как и Хлань, также оформили 14 результативных действий. Это испанцы Гоку Роман (Висла) и Борха Галан (Одра Ополе).
Максим помог "Лехии" выиграть Дивизион 1. Он чаще всех участвовал в голевых атаках. Клуб вернулся в элиту через год после вылета.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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