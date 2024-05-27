  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Хлань в топ-5 самых результативных легионеров по итогам польского Дивизиона 1
В тренде

Хлань в топ-5 самых результативных легионеров по итогам польского Дивизиона 1

Наши за границей

Максим удачно провел дебютный сезон за пределами Украины

Хлань в топ-5 самых результативных легионеров по итогам польского Дивизиона 1

twitter.com/_1liga_

Новина українською

Экс-позащитник "Зари" набрал 14 баллов по системе гол+пас (10+4). Это третий показатель турнира среди иностранных футболистов. Лучше выступили только испанец Анхель Родадо из "Вислы" (21+3) и японец Шума Нагамацу из "Прушкува" (10+5).

Читайте также: Дубль Хланя принес волевую победу Лехии. Первый гол достоин внимания

Еще 2 футболиста, как и Хлань, также оформили 14 результативных действий. Это испанцы Гоку Роман (Висла) и Борха Галан (Одра Ополе).

Максим помог "Лехии" выиграть Дивизион 1. Он чаще всех участвовал в голевых атаках. Клуб вернулся в элиту через год после вылета.

По теме
yellow-arrow
Артем Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2023/24
yellow-arrow
Соболь сыграл за Генк в последнем туре Лиги Жупиле. Известны оценки украинца за матч
yellow-arrow
Украинец Тутеров забил гол Тоттенхэму U21
Лехия (Гданьск) Максим Хлань
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости