Довбик набрал 48 очков в гонке за Золотую бутсу. Только 4 футболиста опередили украинца

Представители топ-чемпионатов Европы получают за каждый гол коэффициент 2. Артем нанес 24 точных удара. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд забили 27 мячей, поэтому получили по 54 балла.

Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси провел мощный сезон в Бундеслиге и наколотил 28 голов, что равняется 56 пунктам. Выступление Харри Кейна стало едва ли не единственным положительным моментом в этом сезоне для "Баварии". Английский бомбардир записал на свой счет 36 точных выстрелов (72 очка).

Добавим, что Лаутаро Мартинес (Интер) и Лоис Опенда (РБ Лейпциг) также набрали 48 баллов.