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Довбик набрал 48 очков в гонке за Золотую бутсу. Только 4 футболиста опередили украинца

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После первого сезона в Ла Лиге трофея Пичичи будет достаточно

Довбик набрал 48 очков в гонке за Золотую бутсу. Только 4 футболиста опередили украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

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Представители топ-чемпионатов Европы получают за каждый гол коэффициент 2. Артем нанес 24 точных удара. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд забили 27 мячей, поэтому получили по 54 балла.

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Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси провел мощный сезон в Бундеслиге и наколотил 28 голов, что равняется 56 пунктам. Выступление Харри Кейна стало едва ли не единственным положительным моментом в этом сезоне для "Баварии". Английский бомбардир записал на свой счет 36 точных выстрелов (72 очка).

Добавим, что Лаутаро Мартинес (Интер) и Лоис Опенда (РБ Лейпциг) также набрали 48 баллов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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