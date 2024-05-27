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Довбик: Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья

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Украинский форвард поделился впечатлениями от сезона в Испании

Довбик: Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поблагодарил команду и ее болельщиков за поддержку на протяжении сезона.

"Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку, а болельщиков - за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья. Большое спасибо вам за все!", - написал Артем на своей странице в Instagram.

Напомним, в своем дебютном сезоне за "Жирону" Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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