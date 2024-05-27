Довбик: Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поблагодарил команду и ее болельщиков за поддержку на протяжении сезона.

"Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку, а болельщиков - за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья. Большое спасибо вам за все!", - написал Артем на своей странице в Instagram.

Напомним, в своем дебютном сезоне за "Жирону" Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24.