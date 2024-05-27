Довбик: Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья
Украинский форвард поделился впечатлениями от сезона в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поблагодарил команду и ее болельщиков за поддержку на протяжении сезона.
"Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку, а болельщиков - за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья. Большое спасибо вам за все!", - написал Артем на своей странице в Instagram.
Напомним, в своем дебютном сезоне за "Жирону" Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24.
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