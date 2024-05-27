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Двое прибавили в стоимости, один - потерял: Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

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Еще двое остались на прежнем уровне

Двое прибавили в стоимости, один - потерял: Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость украинских игроков, которые выступают в АПЛ.

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко потерял в цене 4 млн евро и теперь стоит 38 млн евро. Стоимость полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка увеличилась в два раза - с 5 млн евро до 10 млн евро.

Также подорожал и защитник "Борнмута" Илья Забарный - с 28 млн евро до 32 млн евро.

Ценник на вингера "Челси" Михаила Мудрика и защитника "Эвертона" Виталия Миколенко остался без изменений - 35 и 28 соответственно.

Двое прибавили в стоимости, один - потерял: Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ - изображение 1

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Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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