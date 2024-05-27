Двое прибавили в стоимости, один - потерял: Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость украинских игроков, которые выступают в АПЛ.

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко потерял в цене 4 млн евро и теперь стоит 38 млн евро. Стоимость полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка увеличилась в два раза - с 5 млн евро до 10 млн евро.

Также подорожал и защитник "Борнмута" Илья Забарный - с 28 млн евро до 32 млн евро.

Ценник на вингера "Челси" Михаила Мудрика и защитника "Эвертона" Виталия Миколенко остался без изменений - 35 и 28 соответственно.