Довбик получил предложение от Атлетико Мадрид - известна сумма
Пока что все на уровне разговоров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Жироны" Артем Довбик получил предложение от "Атлетико" Мадрид. Об этом рассказал журналист и комментатор Игорь Цыганык.
"Менеджеры Артема Довбика получили в словесной форме конкретное предложение, которое пока на данном этапе является минимальным, кто может предложить. Это около 30 миллионов евро. Пока что это разговоры. И это мадридский "Атлетико".
На сегодняшний момент это не такой серьезный разговор. Но, насколько я понимаю, та сумма, которую называет "Атлетико", не будет даже рассматриваться "Жироной". И "Жирона" не готова обменивать футболистов, а хочет определенную сумму денег. И эта сумма больше, чем 30 млн евро. "Атлетико" в течение всего сезона очень сильно вели Довбика. Они за ним наблюдали.
Интерес "Барселоны" подтверждается, но сейчас пришел Ханс-Дитер Флик вместо Хави, и Хави был заинтересован. Он был недоволен тем, как Левандовский сыграл в последний сезон. Но интерес к Довбику был. Хави хотел и обращался к своему руководству. Но это было только на уровне разговоров", - сказал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.
Напомним, в своем дебютном сезоне за "Жирону" Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги- 2023/24.
Популярное сейчас
- Шахтер выселили из Emily Resort - комплекс принадлежит почетному президенту Руха
- Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Цыганкова, Довбика и Малиновского
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Комментарии 2