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Довбик получил предложение от Атлетико Мадрид - известна сумма

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Пока что все на уровне разговоров

Довбик получил предложение от Атлетико Мадрид - известна сумма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Жироны" Артем Довбик получил предложение от "Атлетико" Мадрид. Об этом рассказал журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Менеджеры Артема Довбика получили в словесной форме конкретное предложение, которое пока на данном этапе является минимальным, кто может предложить. Это около 30 миллионов евро. Пока что это разговоры. И это мадридский "Атлетико".

На сегодняшний момент это не такой серьезный разговор. Но, насколько я понимаю, та сумма, которую называет "Атлетико", не будет даже рассматриваться "Жироной". И "Жирона" не готова обменивать футболистов, а хочет определенную сумму денег. И эта сумма больше, чем 30 млн евро. "Атлетико" в течение всего сезона очень сильно вели Довбика. Они за ним наблюдали.

Интерес "Барселоны" подтверждается, но сейчас пришел Ханс-Дитер Флик вместо Хави, и Хави был заинтересован. Он был недоволен тем, как Левандовский сыграл в последний сезон. Но интерес к Довбику был. Хави хотел и обращался к своему руководству. Но это было только на уровне разговоров", - сказал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, в своем дебютном сезоне за "Жирону" Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги- 2023/24.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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1 голосов
Источник:
Циганик LIVE на Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2024 в 20:45
они 30 млн а вы 50 млн на 40 договоритесь
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
27.05.2024 в 20:45
они 30 млн а вы 50 млн на 40 договоритесь
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
27.05.2024 в 20:14
А циганик лежав під ліжком з диктофоном.... Болтун....
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1
0

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