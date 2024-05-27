Довбик получил предложение от Атлетико Мадрид - известна сумма

Форвард "Жироны" Артем Довбик получил предложение от "Атлетико" Мадрид. Об этом рассказал журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Менеджеры Артема Довбика получили в словесной форме конкретное предложение, которое пока на данном этапе является минимальным, кто может предложить. Это около 30 миллионов евро. Пока что это разговоры. И это мадридский "Атлетико".

На сегодняшний момент это не такой серьезный разговор. Но, насколько я понимаю, та сумма, которую называет "Атлетико", не будет даже рассматриваться "Жироной". И "Жирона" не готова обменивать футболистов, а хочет определенную сумму денег. И эта сумма больше, чем 30 млн евро. "Атлетико" в течение всего сезона очень сильно вели Довбика. Они за ним наблюдали.

Интерес "Барселоны" подтверждается, но сейчас пришел Ханс-Дитер Флик вместо Хави, и Хави был заинтересован. Он был недоволен тем, как Левандовский сыграл в последний сезон. Но интерес к Довбику был. Хави хотел и обращался к своему руководству. Но это было только на уровне разговоров", - сказал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.