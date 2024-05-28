Цыганков: Космическое завершение исторического сезона

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков в своем Instagram поблагодарил болельщиков за сезон.

"Космическое завершение исторического сезона. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку в течение этого года.

Да прибудет с тобой Сила", - написал Виктор, прикрепив фото с игры, когда он отпраздновал забитый гол с лазерным мячом из "Звездных войн".