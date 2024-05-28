Цыганков: Космическое завершение исторического сезона
Не обошлось без отсылки к Star Wars
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков в своем Instagram поблагодарил болельщиков за сезон.
"Космическое завершение исторического сезона. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку в течение этого года.
Да прибудет с тобой Сила", - написал Виктор, прикрепив фото с игры, когда он отпраздновал забитый гол с лазерным мячом из "Звездных войн".
В текущем сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
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