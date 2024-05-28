Леоненко: Теперь Довбику будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон
Виктор Леоненко рассказал об украинских легионерах
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Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кого считает лучшим украинским легионером.
"Довбик, конечно, он "Пичичи" взял. Это показатель! Но теперь будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон. Если у него есть амбиции, то ему надо идти на повышение.
Это только Миколенко мог уйти в "Эвертон". Все мечтают играть в еврокубках, а он пошел в аутсайдера АПЛ. Может, за деньгами погнался, не знаю".
"Также среди лучших отмечу Цыганкова и Лунина. Забарный в этом сезоне неплохо выглядел, получил хорошую прессу. О Зинченко меня даже не спрашивайте, что о запасном говорить?", - добавил Виктор.
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