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Леоненко: Теперь Довбику будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон

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Виктор Леоненко рассказал об украинских легионерах

Леоненко: Теперь Довбику будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кого считает лучшим украинским легионером.

"Довбик, конечно, он "Пичичи" взял. Это показатель! Но теперь будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон. Если у него есть амбиции, то ему надо идти на повышение.

Это только Миколенко мог уйти в "Эвертон". Все мечтают играть в еврокубках, а он пошел в аутсайдера АПЛ. Может, за деньгами погнался, не знаю".

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"Также среди лучших отмечу Цыганкова и Лунина. Забарный в этом сезоне неплохо выглядел, получил хорошую прессу. О Зинченко меня даже не спрашивайте, что о запасном говорить?", - добавил Виктор.

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Источник:
zbirna
Опубликовал: Екатерина Власова
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