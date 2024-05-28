Леоненко: Теперь Довбику будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кого считает лучшим украинским легионером.

"Довбик, конечно, он "Пичичи" взял. Это показатель! Но теперь будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон. Если у него есть амбиции, то ему надо идти на повышение.

Это только Миколенко мог уйти в "Эвертон". Все мечтают играть в еврокубках, а он пошел в аутсайдера АПЛ. Может, за деньгами погнался, не знаю".