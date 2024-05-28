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Довбик попал в символическую сборную сезона 2023/24 Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards

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В своем дебютном сезоне Довбик забил 24 гола

Довбик попал в символическую сборную сезона 2023/24 Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в символическую сборную Ла Лиги в сезоне 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

В своем дебютном сезоне за испанский клуб Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24.

Отметим, что тренер "Жироны" Мичел признан лучшим в сезоне 2023/24 Ла Лиги.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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