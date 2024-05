Довбик попал в символическую сборную сезона 2023/24 Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в символическую сборную Ла Лиги в сезоне 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

В своем дебютном сезоне за испанский клуб Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk ????#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official