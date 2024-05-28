Довбик попал в символическую сборную сезона 2023/24 Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards
В своем дебютном сезоне Довбик забил 24 гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в символическую сборную Ла Лиги в сезоне 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.
В своем дебютном сезоне за испанский клуб Довбик забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона 2023/24.
LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk ????#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024
Отметим, что тренер "Жироны"
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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