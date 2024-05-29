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Цыганков: Если мне придется уйти из Жироны, я хочу сделать это через главный вход

Наши за границей

Украинец пока не рассматривает предложения о трансфере в другие клубы

Цыганков: Если мне придется уйти из Жироны, я хочу сделать это через главный вход

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг себя.

– Сейчас я сосредоточен на Евро-2024, на том, чтобы сделать все возможное. Я не хочу ни говорить, ни слышать о предложениях, поскольку все это возникло еще зимой, а я хотел сосредоточиться на "Жироне" и войти в историю.

Теперь я собираюсь играть за свою страну, и моя цель – провести великолепный Евро и доставить радость нашим людям, которые в этом нуждаются. Увидим позже, как все будет.

Я здесь в восторге. Фанаты всегда проявляли ко мне большую любовь и ободряли. Когда я приехал в прошлом году, я уже слышал, как люди любят меня, хотя я еще ничего не сделал на поле. Я во многом обязан болельщикам, потому что они ведут себя идеально, я чувствовал их поддержку.

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– Что ты думаешь о заинтересованности к тебе со стороны клубов АПЛ, "Баварии"?

– Все игроки мечтают о великом, они хотят играть в больших клубах, топ-лиге. Я в этом не уникален. С детства я хотел играть на высоком уровне. Конечно, мне нравится, что в Европе есть большие клубы, которые обращают на меня внимание. Я действительно не знаю, что будет. В футболе все возможно.

Возможно, я уже мог сыграть последний матч за "Жирону", но я не знаю, что будет с моим будущим. "Жирона" дала мне много, и я очень благодарен. Кроме того, моя семья очень счастлива здесь и мне очень комфортно.

Если я все еще буду здесь, в "Жироне", это идеально, потому что я очень счастлив, и мне нравится то, что я делаю. Если в конце концов будущее скажет, что я должен уйти, я хочу сделать это через главный вход.

– Если ты не останешься в "Жироне", где бы ты хотел играть?

– Когда я был маленьким, я смотрел много футбольных матчей. Но я не могу ответить. Сейчас я воплощаю в жизнь мечту, играя в одной из лучших лиг мира, - сказал Цыганков.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
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