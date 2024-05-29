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Эвертон поздравил Миколенко с днем рождения на украинском языке

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Украинец празднует свое 25-ти летие

Эвертон поздравил Миколенко с днем рождения на украинском языке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 мая 2024 года защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко празднует свое 25-ти летие.

Пресс-служба "ирисок" в своем Х-аккаунте (Twitter) опубликовала пост, в котором поздравила своего игрока с праздником. Особенно приятно, что поздравление написано на украинском языке.

"З Днем народження, Myko!", - подписана публикация.

Напомним, Миколенко родился в Черкассах. Он является воспитанником киевского "Динамо" и дебютировал за главную команду в 2017 году. Вместе с киевлянами один раз становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и трижды Суперкубка. В январе 2022 года Виталий перешел в "Эвертон" за 23,5 млн евро. В сезоне-2023/24 Миколенко отыграл 34 матча за "Эвертон" и забил 2 гола.

На его счету также 1 мяч в 39 поединках за сборную Украины.

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Украина Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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