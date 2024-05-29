Цыганков: Довбик - отличный нападающий. Он заслужил Пичичи
Виктор рассказал о голевом достижении соотечественника
Girona
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков рассказал о влиянии главного тренера команды Мичела Санчеса, а также прокомментировал голевые достижения своего одноклубника украинца Артема Довбика.
- Какова заслуга Мичела в прогрессе "Жироны"?
– Большая. Он смог создать семью и зарекомендовал себя как хороший тренер. Это сделало нас всех лучше.
– Лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги стал Довбик. И это в первый год в Испании.
– Это была огромная радость. Он заслужил это. В последней игре сезона было видно, что ему помогала вся команда – это еще один признак того, что эта группа игроков – большая семья. Он – отличный нападающий, – сказал Цыганков.
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