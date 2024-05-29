Игрок сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером
Соглашение с украинцем рассчитано по схеме 2+1
Фото: Legioners.ua
18-летний украинский защитник Иван Ермачков подписал контракт с бременским "Вердером".
Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон.
Ермачков будет выступать за вторую команда "Вердера" U-23 с возможностью тренироваться с основой.
В Украине Ирмачков играл за "Диназ" и "Колос". После начала полномасштабной войны РФ против Украины защитник переехал в Германию, где защищал цвета юношеской команды "Вупперталя". Он является игроком сборной Украины U-19.
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Источник:Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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