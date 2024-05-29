Игрок сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером

18-летний украинский защитник Иван Ермачков подписал контракт с бременским "Вердером".

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон.

Ермачков будет выступать за вторую команда "Вердера" U-23 с возможностью тренироваться с основой.

В Украине Ирмачков играл за "Диназ" и "Колос". После начала полномасштабной войны РФ против Украины защитник переехал в Германию, где защищал цвета юношеской команды "Вупперталя". Он является игроком сборной Украины U-19.

