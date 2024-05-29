Цыганков: Сборная Украины на Евро способна создать проблемы великим командам

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков поделился мыслями относительно грядущего чемпионата Европы-2024.

"Я буду представлять всю страну вместе со своими товарищами по команде. Мы знаем состояние наших людей, и сейчас, как никогда, нам нужно подарить им немного радости. Мы хотим играть с нашим флагом, чтобы напомнить, что происходит в нашей стране, и люди умирают каждый день.

Нам придется идти понемногу, но мы должны преодолеть групповой этап. Это было бы очень хорошо. У нас хорошая команда, и я думаю, что мы способны создать проблемы другим великиам сборным", - сказал Цыганков в интервью AS.