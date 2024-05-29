  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков: Сборная Украины на Евро способна создать проблемы великим командам
В тренде

Цыганков: Сборная Украины на Евро способна создать проблемы великим командам

Наши за границей

Виктор считает, что сине-желтым по силам преодолеть групповой этап

Цыганков: Сборная Украины на Евро способна создать проблемы великим командам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков поделился мыслями относительно грядущего чемпионата Европы-2024.

"Я буду представлять всю страну вместе со своими товарищами по команде. Мы знаем состояние наших людей, и сейчас, как никогда, нам нужно подарить им немного радости. Мы хотим играть с нашим флагом, чтобы напомнить, что происходит в нашей стране, и люди умирают каждый день.

Нам придется идти понемногу, но мы должны преодолеть групповой этап. Это было бы очень хорошо. У нас хорошая команда, и я думаю, что мы способны создать проблемы другим великиам сборным", - сказал Цыганков в интервью AS.

Напомним, сборная Украины в группе Е сыграет с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

Читайте такжеЦыганков: Если мне придется уйти из Жироны, я хочу сделать это через главный вход
По теме
yellow-arrow
Цыганков: Зимой мы думали, что можем завоевать Ла Лигу
yellow-arrow
Лунин все еще не тренируется в общей группе Реала
yellow-arrow
Игрок сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером
Украина Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости