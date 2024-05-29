AS: Лунин поедет в Лондон на финал ЛЧ, но своим ходом – Реал не хочет рисковать

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не мог тренироваться несколько дней из-за гриппа и высокой температуры.

Сегодня, 29 мая, ему стало значительно лучше. Он провел индивидуальную сессию, отдельно от партнеров, по двум причинам. Во-первых, чтобы были исключены риски заражения у других товарищей по команде. Во-вторых, Лунин еще не способен провести занятие в полном объеме.

Мадридский "Реал" не хочет рисковать, поэтому вратарь самостоятельно отправится в Лондон в пятницу или субботу, как сообщает AS.

Источник пишет, что план Анчелотти на финал – все равно поставить в ворота Тибо Куртуа.